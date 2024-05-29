Стала известна реакция ГД на раздевание школьниц перед ЕГЭ В Госдуме обсудят принудительное раздевание школьниц перед ЕГЭ в Воронеже

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы намерены рассмотреть вопрос с жалобами на принудительное раздевание школьниц перед началом ЕГЭ в Воронеже, заявила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина Telegram-каналу SHOT. При этом председатель комитета по просвещению Ольга Казакова отметила, что произошедшее может квалифицироваться как преступление.

Если там даже кого-то заставили раздеться, то это уже правонарушение, а может, и преступление, — отметила Казакова.

По словам Казаковой, обстоятельства истории требуют дополнительной проверки, однако уже сейчас можно сказать, что случившееся является безобразием и нарушением прав учащихся. По ее словам, если факт того, что школьниц заставляли раздеваться вплоть до снятия нижнего белья, подтвердится, то ответственные за это понесут ответственность.

О скандале перед экзаменами ранее рассказала в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она опубликовала письменные жалобы учащихся, согласно которым девочек заставили снимать бюстгальтеры на одном из пунктов проведения ЕГЭ.

До этого стало известно, что в школе № 62 в Воронеже проверят записи видеокамер. Ученики и их родители пожаловались на проверку девушек перед сдачей ЕГЭ.