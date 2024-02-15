Стало известно о ранении бабушки погибшей в коляске девочки при атаке ВСУ SHOT: бабушка погибшего при атаке ВСУ на Белгород младенца получила ранения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бабушка четырехмесячной девочки, погибшей при ракетной атаке ВСУ на Белгород, получила ранение осколком снаряда, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, пострадавшая находится в больнице, ей провели операцию.

Как передает канал, женщина прогуливалась с внучкой на стадионе около школы, когда начался обстрел города. Осколок снаряда попал в коляску, где находился ребенок. Известно, что мать погибшего ребенка не пострадала, с ней сейчас работают психологи.

По последней информации, в результате обстрела погибли шесть жителей Белгорода, в том числе один ребенок. Число пострадавших составило 17 человек, среди них есть четверо несовершеннолетних, они получили различные ранения. Для атаки украинские войска применяли снаряды, выпущенные из реактивной системы залпового огня «Вампир». В общей сложности системы ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью 14 воздушных целей.

Жительница Белгорода ранее рассказала, что спаслась от гибели за секунду до атаки ВСУ. Оказавшись в эпицентре атаки, женщина успела выскочить из машины и забежать в здание, после чего «в спину полетели осколки». По ее словам, ее автомобиль находился рядом с торговым центром, куда пришелся удар, и теперь он не подлежит восстановлению.