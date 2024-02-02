Стало известно, как связаны псориаз и стрессы Врач Маховая: стресс может привести к частым обострениям псориаза

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Стресс может привести к частым обострениям псориаза, заявила «Известиям» врач — аллерголог-иммунолог «ИНВИТРО-Воронеж» Людмила Маховая. По ее словам, обычно болезнь возникает в возрасте 16–22 лет или 57–60 лет, но медики отмечают, что заболевание «молодеет» и число малолетних детей с этой патологией растет.

Наследственный псориаз встречается почти в 20% случаев. При этом по наследству передается не само заболевание, а генетическая предрасположенность к его развитию, — заявила она.

По словам Маховой, для профилактики псориаза рекомендуется по возможности вести здоровый образ жизни и снижать уровень воздействия стрессовых факторов. При этом в питании желательно ограничить употребление острых блюд, специй, алкогольных напитков и животных жиров.

Псориаз — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание. Обычно проявляется образованием красных сухих, приподнятых над поверхностью кожи папул, которые сливаются между собой, образуя бляшки. Воспалительный процесс ведет к поражению опорно-двигательного аппарата. Развивается псориатический артрит или псориатическая артропатия (воспаление и отек суставов). Человеку становится больно передвигаться. В более редких случаях аутоиммунное воспаление развивается во внутренних органах, например, в печени.

Ученые из Манчестерского университета в журнале JAMA Network опубликовали текст анализа более ста исследований о взаимосвязи рака и псориаза. Они пришли к выводу, что у больных псориазом риск развития нескольких видов рака в 1,18 раза выше по сравнению с теми, у кого нет этого заболевания. К ним относятся рак толстой кишки, ободочной и прямой кишки, почек, гортани, печени, полости рта, пищевода, поджелудочной железы, лимфомы и немеланомный рак кожи.