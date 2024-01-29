Стало известно о проблемах со страховкой разбившегося Falcon 10 «Известия»: страховка разбившегося Falcon 10 не работала в Афганистане

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Страховка разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 не распространялась на территорию этого государства, сообщили «Известия» со ссылкой на данные страховой компании. Кроме того, отмечается, что действие документа заканчивалось 25 января.

Совладелец бизнес-джета «Атлетик Групп» застраховала самолет в «Ингосстрахе» только на период с 19 по 25 января включительно, следует из документа. При этом документ был действителен только в четырех странах: России, Узбекистане, Индии и Таиланде.

Ранее сообщалось, что компания «Атлетик-Групп», которой принадлежал самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, не имела лицензии на международные перелеты и авиаперевозки. Транспортное средство не проходило обязательное ТО и незаконно получило сертификат летной годности, а пилотам рухнувшего в горах Афганистана бизнес-джета Дмитрию Белякову и Аркадию Грачеву аннулировали пилотские свидетельства за подделку документов.

Ранее афганские СМИ сообщили, что из Falcon 10 исчезло около $1,2 млн. Власти провинции Бадахшан, где 20 января произошла авиакатастрофа, сформировали комиссию для проведения расследования.

Пилоту Аркадию Грачеву и его супруге может грозить до 10 лет тюрьмы. По его информации, в отношении россиян могут возбудить уголовное дело за плохое состояние воздушного судна и ошибки при пилотировании. По данным канала, самолет находился на балансе компании «Атлетик-Групп», принадлежащей супруге пилота Екатерине Агаповой.