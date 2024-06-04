МосБиржа сообщила о технических проблемах на торгах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская Биржа на своем сайте сообщила о трудностях с выставлением заявок по некоторым инструментам фондового рынка. Другой информации на данный момент не приводится.

В настоящий момент могут наблюдаться проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что курс рубля на Московской Бирже продолжает укрепляться по отношению к мировым валютам. Впервые с 30 января доллар опустился ниже 89 рублей. Евро упал до 96,66 рубля, китайский юань — до 12,23 рубля, следует из данных биржи.

До этого глава ВТБ Андрей Костин заявил, что только монополия доллара позволяет США сохранять уровень запредельного государственного долга. По его словам, рано или поздно страну ждет серьезный экономический кризис. Он отметил, что финансовый сектор и бюджет США настиг бы полный коллапс, если бы китайцы и арабы вывели все деньги из страны.

Костин добавил, что, если Вашингтон не пересмотрит свою политику, процессы «слома колониальной системы» будут только ускоряться. Глава ВТБ подчеркнул, что Китай уже начал сокращать инвестиции в американские ценные бумаги. На этом фоне КНР рассматривается США как соперник не в меньшей степени, чем Россия, сказал Костин.