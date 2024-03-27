Стало известно о проблемах с психикой у спасшего людей охранника «Крокуса» Спасший десятки людей охранник «Крокуса» не может есть и спать после теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Охранник подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» Алексей Осанушков, спасший больше 100 людей в момент теракта, рассказал о серьезных проблемах с психологическим здоровьем, которые начались после трагедии. По словам мужчины, которые приводит RT, он не может ни есть, ни спать из-за постстрессового синдрома.

Я не могу ни уснуть, ни поесть. Я чувствую, что я умираю. <...> Могу просто идти и заплакать, сейчас говорю с вами — и слезы, — сказал Осанушков.

Мужчина проходит лечение с психотерапевтом, который назначил ему препараты. Физически Осанушков не пострадал, он получил только моральную травму. По словам охранника, из-за того, что он надышался дымом и сорвал голос при эвакуации людей, ему тяжело говорить. Он добавил, что во время теракта у него сгорели все вещи, которые находились в концертном зале. Мужчина признался, что будет благодарен каждому человеку за любую помощь.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что скончался один из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Таким образом, число жертв атаки террористов на концертный зал в Подмосковье увеличилось до 140 человек. По словам Мурашко, в крайне тяжелом состоянии остаются четыре человека. Состояние еще 19 пациентов, включая троих детей, оценивается как тяжелое.