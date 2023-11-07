Стало известно о повторной госпитализации Николая Дроздова Mash: Николая Дроздова госпитализировали после жалоб на слабость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации телеведущего Николая Дроздова. По информации канала, артист пожаловался на слабость из-за проводимой онкотерапии. Канал уточнил, что Дроздов уже находится дома.

В публикации говорится, что телеведущий пришел на плановый осмотр и прием медикаментов. По данным Mash, в больнице он пожаловался врачу на слабость, после чего специалист принял решение о госпитализации артиста. Канал уточнил, что в клинике Дроздов провел всего лишь день.

По данным Mash, ранее артист прошел курс гормональной противоопухолевой терапии, сейчас он продолжает лечение на дому. Канал уточнил, что врачи рекомендуют Дроздову снизить нагрузки и побольше отдыхать.

Супруга артиста, Татьяна, последний раз сообщала о состоянии мужа в начале октября. По ее словам, он находился дома и чувствовал себя хорошо. Вместе с тем она добавила, что в скором времени поклонники увидят его в новых телепроектах.

Telegram-канал SHOT сообщал, что у телеведущего обнаружили новообразование предстательной железы. По его информации, биопсия подтвердила, что опухоль злокачественная. Канал уточнил, что для телеведущего составили курс химиотерапии, однако ситуация осложняется тем, что у Дроздова имеются проблемы с повышенным давлением.