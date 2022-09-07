Стало известно о последствиях отказа от кофе для организма Отказ от кофеина приводит к улучшению сна и пищеварения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После отказа от кофе улучшается качество сна, изменяется вес, налаживается пищеварение, а также уходит тревога и головокружения, пишет Live 24 со ссылкой на израильское издание Walla! Кофеин провоцирует сильнейшее привыкание, но если на время отказаться от него, можно значительно улучшить общее самочувствие, говорится в статье.

Кофе обладает высоким уровнем кислотности, поэтому его употребление может спровоцировать накопление желчного и желудочного соков, что вызывает изжогу, тошноту и боли в желудке. По этой же причине напиток разрушает эмаль зубов и окрашивает ее в желтоватый оттенок. Отказавшись от кофе, можно улучшить не только пищеварение, но и здоровье полости рта.

Люди, недавно прекратившие употреблять кофеин, жалуются на ухудшение настроения, депрессию, беспокойства, раздражительность и медлительность. Отмечается, что такие «побочные эффекты» быстро проходят. Большинство симптомов «кофеиновой отмены» исчезают через 2 дня, остальные пройдут за 1-2 недели.

Врач-диетолог Анна Алехина ранее заявила, что кофе вредно сочетать с сахаром, сливками, сладкой выпечкой и сиропами, так как это добавляет калорийность напитку, делая его полноценным приемом пищи. По ее словам, нельзя пить энергетические напитки после кофе, так как это может привести к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой.