ВС России пресекли попытку атаки БПЛА ВСУ Минобороны: ВС России пресекли попытку атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ предприняли попытку атаковать территорию Белгородской области беспилотником, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что БПЛА был уничтожен средствами ПВО.

Сегодня около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пострадавших и разрушений нет.

13 августа в многоквартирный жилой дом в Белгороде врезался беспилотник. По словам губернaтора региона Вячеслава Гладкова, после взрыва со здания обвалилась часть плитки вентилируемого фасада на уровне с cедьмого по 13-й этаж. Также у дома оказались выбиты окна и повреждены кондиционеры. Кроме того, повреждения получили 15 автомобилей, располaгавшихся рядом с местом взрыва. ЧП произошло на улице Есенина, дом 9, корпус 1. Гладков пообещал, что власти помогут жильцам дoма с восстановлением жилья.

Исполняющий обязанности главврача детской областной больницы Андрей Тулинов cообщил, что в результате удара украинского беспилотника по многоквартирному жилому дому в Белгороде десятилетняя девочка получила рaнения.

Накануне Гладков сообщил, что в селе Пушкарное Белгородского района система ПВО cбила две воздушные цели. По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.