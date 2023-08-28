Стало известно о попытках возобновить зерновую сделку РИА Новости: Турция и ООН пытаются выйти на переговоры с РФ по зерновой сделке

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Турция и ООН рассматривают возможности для организации переговоров с технической делегацией России в Стамбуле по зерновой сделке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, участвующий в переговорном процессе. По его словам, вырабатываются конкретные предложения.

Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Готовим конкретные предложения для обсуждения. Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается, — подчеркнул собеседник агентства.

О возможности проведения переговоров по зерновой сделке с участием Турции, ООН и России ранее сообщила газета Milliyet.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Тогда Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о невозможности ее продления, поскольку условия сделки в отношении России не выполнялись.

Ранее глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Россию необходимо вернуть в зерновую сделку, чтобы обезопасить ключевую для поставок портовую инфраструктуру. По словам политика, возобновление черноморской зерновой инициативы является приоритетом Анкары. Фадан также подчеркнул, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ведет систематическую работу по этой теме.