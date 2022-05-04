Стало известно о пользе листовых овощей в профилактике заболеваний сердца

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Наиболее полезными продуктами при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний являются такие листовые овощи, как капуста кейл и шпинат. Исследователи выяснили, что в них содержится большое количество клетчатки, антиоксидантов и калия, пишет Live 24.

Листовые овощи содержат большое количество клетчатки, антиоксидантов и калия, необходимых для профилактики болезней сердца и сосудов, а также снижения артериального давления. Шпинат богат витаминами А, К, С, а также железом и фолиевой кислотой, а капуста кейл — кальцием и витаминами В и С, — сообщает издание.

По данным СМИ, листовые овощи не только полезны для общего здоровья человека, но и способны снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 16%. При этом наиболее полезным способом приготовления листовой зелени является её тушение или готовка на пару.

Ранее учёные с кафедры здоровья населения имени Наффилда Оксфордского университета выяснили, что люди, потребляющие более 50 граммов красного переработанного мяса в день, имеют повышенный на 18% риск развития ишемической болезни сердца. При этом правильное питание может снизить риск развития ишемической болезни сердца и остановить увеличение веса, которое приводит к сахарному диабету и повышенному артериальному давлению.