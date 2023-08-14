Стало известно о подорожании майонеза Майонез подорожает на 5–12% из-за роста цен на масло и яйца

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Крупные производители майонеза намерены в августе проиндексировать цены на 5–12% из-за роста стоимости основных ингредиентов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо крупного производителя соусов «Эссен Продакшн АГ». Опрошенные изданием аналитики считают, что потребление продукта стабильно и подорожание в среднем на 10% не несет рисков для спроса.

Производитель уведомляет ретейлеров о том, что с 21 августа на 5–10% повысятся цены на майонез и часть других соусов из-за роста стоимости основных ингредиентов. Также цены поднимутся и на продукцию для ресторанного рынка, — цитирует издание письмо компании.

Источники в крупных торговых сетях подтвердили изданию, что получили уведомления о повышении цен на майонез. Они отметили, что с заявлением о подорожании на 10% обратилась ГК («Слобода») и НМЖК («Ряба», Astoria).

В Минсельхозе заверили, что у властей хватает инструментов, чтобы сдержать продовольственную инфляцию.

Ранее сообщалось, что стоимость блюда из котлеты с картофельным поре достигла максимума в России с июня 2022 года, что отображено в расчетах, основанных на данных Росстата. В прошлом месяце средняя цена такого обеда составила 254,54 рубля. Эксперты отметили, что на рост цен влияет снижение курса рубля, наблюдаемое в последнее время, в том числе на отечественные продукты.