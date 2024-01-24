Стало известно, когда в магазинах начнут блокировать продажу просрочки В России с 1 апреля начнут блокировать продажи просроченных продуктов

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В России с 1 апреля стартует поэтапное внедрение механизма автоматической блокировки продажи просроченных продуктов на кассах магазинов, сообщает «Коммерсант». По данным издания, интеграция системы маркировки планируется в рамках расширения прослеживаемости товаров в стране.

Отмечается, что Минпромторг РФ начал соответствующий эксперимент в 2023 году. Он был инициирован с целью наладить механизм обмена сведениями о цифровой маркировке продукции между торговыми точками. «Блокировка» нелегальных товаров уже идет в порядке эксперимента, в том числе и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Действие такой практики планируется распространить на все группы товаров.

Заместитель главы Минпромторга Екатерина Приезжаева на заседании круглого стола 23 января рассказала, что маркировке в России подлежат 17 товарных групп — в частности лекарства, вода, обувь и табак. Она добавила, что по шести из них, в том числе креслам-каталкам, антисептикам и БАДам, маркировка стала обязательной в 2023 году. Еще 11 систем прослеживаемости товаров заработали в режиме эксперимента, а сейчас в стране стартовали новые эксперименты по маркировке косметики и бытовой химии, пива и слабоалкогольных напитков в банках.

По данным «Коммерсанта», механизм обязательной блокировки товаров заработает в стране с 1 апреля текущего года. Ожидается, что он распространится на 12 товарных групп, в том числе табак, воду, молочную продукцию. Минпромторг планирует распространить действие этой системы на все маркируемые товары.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что маркировка рыбных консервов может помочь справиться с появлением на рынке поддельной продукции. По его поручению идею проработают до 19 января. На проблему фальсификата обратила внимание Генпрокуратура, потому что такая продукция поставляется в том числе в школы и детские сады.