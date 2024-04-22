Стало известно о планах Украины начать контрнаступление с новым оружием Член СПЧ Ионов: Украина планирует контрнаступление с новым оружием из Европы

Фото: МО Украины

Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием, которое страны Европы планируют передать Киеву в рамках нового пакета поддержки, заявил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов. По его словам, которые приводит URA.ru, этот шаг не поможет украинской стороне победить.

Они хотят провести контрнаступление, после которого потеряют свой всяческий военный потенциал. Поэтому нас ждет в этом году серьезное обострение на фронтах. Появится большое количество современного оружия, — заявил Ионов.

Он отметил, что на Западе не будут препятствовать такому развитию событий. Напротив, считает Ионов, там будут помогать Киеву планировать подобные операции против России. Эксперт добавил, что все атаки по российской территории координируются штабами НАТО, которые расположены в Румынии и Польше.

Ионов подчеркнул, что эти планы не помогут Украине одержать победу. Он пояснил, что страна «растеряла весь потенциал и боевой дух».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ понесут серьезные потери, если помощь США затянется. Отвечая на вопрос, позволит ли поддержка победить Россию, он обратил внимание на то, что солдаты должны получить оружие быстро.