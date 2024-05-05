Стало известно о планах Эльмана Пашаева после тяжелого ранения SHOT: Эльман Пашаев хочет вернуться на СВО после тяжелого ранения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльман Пашаев

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, получивший ранение в зоне проведения СВО, заявил, что как можно скорее хочет вернуться на линию боевого столкновения, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, сейчас ему назначен строгий постельный режим.

Канал сообщил, что Пашаева перевезли из Макеевки в одну из больниц в Москве, его уже навестили родственники. По информации Telegram-канала, в разговоре с ними он заявил о планах вернуться в зону боевых действий. Сейчас же, как уточнил канал, экс-адвокат очень слаб — он мало разговаривает и практически все время находится в постели. SHOT уточнил, что при этом врачи пока не дают конкретных прогнозов, но утверждают, что процесс восстановления будет долгим.

Ранее сообщалось, что Пашаев больше года принимает активное участие в боях в зоне СВО, где и был ранен. Близкий друг и помощник бывшего адвоката рассказал, что группа Пашаева попала под обстрел под Угледаром. Правозащитник был ранен в результате атаки дрона-камикадзе, он получил множество осколочных ранений, однако жизненоважные органы не были задеты.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Пашаев не может ходить после тяжелого ранения. Авторы канала пишут, что медики пока не дают никаких прогнозов по восстановлению опорно-двигательных функций юриста.