Стало известно о первом применении комплекса «Панцирь-М» в зоне СВО

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«Панцирь-М»

Российские военные впервые применили морской комплекс ПВО «Панцирь-М» в зоне проведения специальной военной операции, заявил руководитель холдинга «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда». По его словам, экипаж корабля с данной системой уже поразил несколько британских дальнобойных ракет Storm Shadow, переданных ВСУ западными партнерами.

Корабль, находясь на боевом дежурстве, поразил ракеты Storm Shadow. То есть мы можем говорить уже о первом эффективном успешном применении серийного комплекса «Панцирь-М», — сказал он.

По данным РИА Новости, пока среди кораблей Черноморского флота система «Панцирь-М» установлена только на малом корабле «Циркон», созданном в рамках проекта 22800. Также уточняется, что ракеты Storm Shadow, которые успешно поражаются «Панцирем», отличаются малозаметностью.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что малый ракетный корабль «Циркон» является достойным пополнением российского флота. Он объяснил, что это уникальное судно, которое будет нести восемь ракет «Калибр» и иметь мощную противовоздушную установку «Панцирь-М», способную перехватывать ракеты западного производства.