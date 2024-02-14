Россияне охладели к Стивену Кингу после начала СВО РБК: продажи книг писателя Стивена Кинга в России в 2023 году снизились на 22%

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Продажи книг американского писателя Стивена Кинга в России упали на 22%, сообщает РБК со ссылкой на издательскую группу «Эксмо-АСТ». Падение продаж связывают с отказом писателя сотрудничать с Россией.

Кинг выбыл из списка пяти самых издаваемых в стране писателей. Он сместился на седьмое место, а общий тираж его произведений составил 400,9 тысячи экземпляров.

Американский писатель Стивен Кинг является одним из наиболее популярных и продаваемых авторов в мире. Он работает в жанре мистики, триллера, фантастики, драмы и детектива, получил прозвище Король Ужасов. Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым было снято множество художественных фильмов и сериалов, телевизионных постановок, а также нарисованы комиксы. Кинг опубликовал 60 романов, в том числе семь под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг.

В 2022 году Стивен Кинг сообщил, что не намерен продлевать в России контракты на издание своих книг на фоне российской спецоперации на Украине. Аналогичное заявление сделал канадский писатель Линвуд Баркли, отметивший, что потеря российского рынка — «не большая жертва».

Ранее сообщалось, что некоторые российские издатели решили обходить запрет на выпуск международных бестселлеров с помощью саммари — пересказа без прямого цитирования. Одним из первых примеров станет книга с воспоминаниями принца Гарри Spare («Запасной») от издательств «Эксмо-АСТ» и Smart Reading.