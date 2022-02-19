Стало известно о нововведениях в фотографировании авто на техосмотре

С 1 марта в России изменятся правила фотографирования автомобилей на техническом осмотре. Теперь на фотографии должен быть изображён эксперт. Ранее такого требования не было. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Владимир Шелупахин.

Ранее достаточно было вначале сфотографировать транспортное средство спереди, фотография должна была отображать марку, цвет и государственный регистрационный знак. В конце — вид сзади. Фотографирование эксперта раньше предусмотрено не было, — сказал Шелупахин.

Сам автомобиль следует располагать на первом плане, должно быть чётко видно его тип, марку, цвет кабины или кузова. Ранее такая норма также не была учтена, однако фотографирование традиционно проходило по общим правилам криминалистической съёмки и данные аспекты подразумевались автоматически.

По мнению адвоката, данные изменения не являются существенными, они не вносят глобальных перемен в процедуру технического осмотра и не влияют на жизнь автолюбителей..

Требование фотофиксации на техосмотре появилось в марте 2021 года, когда вступила в силу новая редакция ФЗ «О техосмотре транспортных средств», Она внесла несколько десятков изменений.

Ранее юрист Иван Соловьёв рассказал, что с 2022 года в России изменят правила медосмотра водителей и введут уголовную ответственность для лихачей. Кроме того, в стране отменят техосмотр для легковых авто