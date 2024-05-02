Стало известно о новом иске к Инстасамке Во Владимирской области производитель мебели подал в суд на Инстасамку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инстасамка

Акционерное общество «Прайм», которое специализируется на производстве мебели, подало в Арбитражный суд Владимирской области иск к блогеру и певице Инстасамке (настоящее имя — Дарья Зотеева), следует из картотеки на сайте суда. Что стало предметом спора, не раскрывается.

Суд зарегистрировал иск 24 апреля. Из данных на сайте суда следует, что иск проходит по категории экономических споров по гражданским правоотношениям. Подробности о требованиях, изложенных в исковом заявлении, не приводятся.

Ранее блогер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин), муж Инстасамки, на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) похвастался новой машиной Lamborghini Urus серого цвета. Стартовая цена автомобиля итальянской компании составляет 45 млн рублей.

До этого СМИ сообщали, что Инстасамка может отправиться под суд за высказывание в одном из интервью. В частности, артистка оскорбила психологов, назвав их «скамом» (мошенничество). Инстасамка выразила уверенность, что со всеми проблемами человек может справиться сам, за что от нее потребовали выплатить моральную компенсацию в размере 150 млн рублей.

Ранее СМИ сообщали, что Инстасамка была вынуждена отменить тур по России из-за жалоб активистов на аморальность в текстах песен и образе певицы. Согласно их сведениям, артистке придется выступать только на клаб-шоу с пометкой «18+» ближайший год. При этом сама Инстасамка поддержала отмену тура.