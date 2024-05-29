Стало известно о новом аналоге YouTube в России Депутат Горелкин анонсировал создание еще одного аналога YouTube в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в конце июня появится еще один аналог видеохостинга YouTube, рассказал РИА Новости депутат Государственной думы Антон Горелкин. По его словам, разработку представят на комиссии РОЦИТ, однако пока преждевременно говорить о стопроцентной замене зарубежного сервиса.

В скором времени, в конце июня, на комиссии РОЦИТ будет представлен еще один аналог YouTube, возможный. Но аналогов пока стопроцентных нет, — пояснил он.

Депутат выразил уверенность, что в России нужно продолжать оказывать давление на иностранные сервисы, а объем мер против нарушителей закона о «приземлении» еще находится на недостаточном уровне. Он считает, что нужно также вводить определенные ограничения на рекламу, вплоть до ее запрета. В завершение он отметил, что уже обратился в Роскомнадзор с просьбой продумать меры воздействия на зарубежных хостинг-провайдеров.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что иностранные провайдеры хостинга получили письма с уведомлением о блокировке их ресурсов на территории России. Ведомство также потребовало предоставить данные о том, как ими выполняются требования, предусмотренные законом «о приземлении». Отмечается, что на нескольких зарубежных провайдеров наложили ряд ограничений.