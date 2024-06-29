Раскрыты детали новой схемы обмана через СМС-коды Эксперт SafeTech Верестникова: мошенники создали схему обмана с СМС-кодами

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Телефонные мошенники стали применять новую схему обмана, сначала присылая жертвам код через СМС от имени сотового оператора, а затем путем нехитрых манипуляций вынуждая переводить деньги на «безопасный счет», пишет РИА Новости со ссылкой на коммерческого директора SafeTech Дарью Верестникову. По ее словам, уловка заключается в том, что злоумышленники используют уже известное многим предупреждение об опасности раскрытия кодов.

И на этом теперь решили сыграть мошенники, придумав двухходовую мошенническую схему: сначала вынуждают человека назвать код из СМС, а затем убеждают, что из-за раскрытия кода он теперь может лишиться всех сбережений и потому нужно срочно спасать деньги, — пояснила Верестникова.

Эксперт отмечает, что нередко предлогом для отправки кода являются требования о необходимости продления услуг оператора сотовой связи. После с жертвой связываются от лица официальных служб, например Росфинмониторинга, и пугают потерей доступа к счетам. В конечном итоге человека убеждают, что единственным способ сохранения сбережений остается перевод на «безопасный счет».

Ранее в антитеррористическом комитете Севастополя сообщили об активизации мошенников, в том числе действующих в интересах украинских спецслужб. Жители региона получают поддельные письма о проводимых проверках со стороны органов ФСБ.