Стало известно о сложностях в личной жизни Кунгурова перед смертью ТАСС: погибший певец Кунгуров находился в процессе развода и был в депрессии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Кунгуров

Российский певец Евгений Кунгуров, тело которого нашли в центре Москвы, переживал непростые отношения со своей второй женой, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что супруги собирались развестись и артист находился в депрессивном состоянии перед смертью.

Собеседник агентства также рассказал, что Кунгуров наблюдался у психиатра в одной из частных клиник. Супруга певца подала на развод в мае 2023 года, однако суд не стал его рассматривать, объяснив тем, что иск подан не в ту территориальную инстанцию.

Кунгуров был женат во второй раз. Его супругой стала Ирина Меледина, у пары родились сын и дочь.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что Кунгуров покончил с собой в центре Москвы, незадолго до этого он написал о своих планах супруге. Позже тело Кунгурова было найдено возле его дома на Зоологической улице. По данным канала, супруга Кунгурова обратилась в службу спасения и заявила, что получила от мужа текстовое сообщение, в котором тот угрожал совершить суицид.

Кунгуров прославился на всю страну после участия в первом сезоне шоу «Голос» на Первом канале, его наставником был Александр Градский. Тогда победила Дина Гарипова. Позже артист проявил себя в программе «Один в один!». В октябре 2023 года ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».