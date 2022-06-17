Стало известно о неконтролируемом распространении коронавируса в мире

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Германия

На данный момент в нескольких странах наблюдается рост заболевания коронавирусом. Из-за сложившейся ситуации ученые предупреждают о новых штаммах, которые могут мгновенно заражать людей, сообщает РИА Новости.

В нескольких странах замечена вспышка заболеваемости коронавирусом, причем именно штаммом «омикрон». Симптомы болезни проявляются как у ранее не зараженных, так и уже переболевших. У ученых есть предположение, что вирус успел привыкнуть к уже существующим вакцинам, нужно разрабатывать новую.

Причиной роста заболеваемости считают мутацию «омикрон»-штамма. В Германии число заболевших возросло в два раза, а в Португалии и Южной Африке показатели количества зараженных сравнимы с февралем, также высока смертность среди пожилого населения.

Ученые заявляют, что надежда на коллективный иммунитет слабеет, а в ближайшее время стоит снова внимательно контролировать распространение вируса.

Ранее стало известно, что в России впервые выявлен новый вариант «омикрон»-штамма. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что данный вариант может распространяться более интенсивно, чем остальные. Также она напомнила, что хоть число заболевших снизилось, угроза заражения остается, про нее не нужно забывать.