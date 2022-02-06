У замглавы Минпросвещения Раковой нашли туристический бизнес в Греции

Бывший замглавы Минпросвещения Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве, имеет бизнес по аренде квартир в Греции. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, она владела этим бизнесом в том числе в период нахождения на должности замминистра, что запрещено российским законодательством.

Источник уточнил , что Ракова с 2011 года является владельцем туристического бизнеса Helios Peristillion Touristic Bussiness. Она также имеет квартиру в Афинах.

Название её компании — Aliki Beach, она имеет помещения в городах Алики, Галатас, Порос. Компания занимается арендой квартир, — сказал собеседник агентства.

В начале декабря прошлого года Тверской суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей Раковой. Её арестовали в начале октября. По версии следствия, в 2019 году, будучи заместителем министра просвещения, она пролоббировала выделение бюджетных средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Средства были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель года». В ходе расследования была выявлена фальсификация отчётов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 млн рублей.

Позже Раковой предъявили новое обвинение по той же части 4 статьи 159 УК РФ. Речь идёт о преступном сговоре и найме подложных сотрудников, благодаря которым из ФГАУ было выведено около 9 млн рублей.

В рамках этих дел впоследствии арестовали гражданского мужа экс-чиновницы Артура Стеценко, бывших сотрудников фонда Евгения Зака, Максима Инкина и ректора «Шанинки» Сергея Зуева.