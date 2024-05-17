Стало известно о национализации двух рыбопромышленных компаний Активы ООО «Рыбный Остров» и ООО «Апелла» перешли в собственность государства

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Активы двух рыбопромышленных компаний — ООО «Рыбный Остров» и ООО «Апелла» перешли в собственность государства. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Приморского края. Данные появились в едином государственном реестре юридических лиц.

«Рыбный остров» базируется в Южно-Сахалинске. «Апелла» находится в Приморском крае.

Известно, что в конце января Генпрокуратура подала в суд два иска о взыскании с рыбопромышленников почти 400 млрд рублей за незаконный вылов биоресурсов на Дальнем Востоке. В общей сложности ответчиками значились 31 компания и 29 человек.

До этого в госреестре появились записи о том, что в собственность Российской Федерации перешли дальневосточные рыбопромышленные компании «Реал Девелопмент» и «Мерлион».

Ранее сообщалось, что суд в Челябинске продолжил рассмотрение иска замгенпрокурора РФ об обращении в доход страны имущества производителя макарон «Макфа». Слушания по делу начались 6 мая в закрытом режиме. Согласно документу, который оказался в распоряжении агентства, судебный пристав наложил арест на 100% АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа» АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», все акции АО «Долговское» и другие предприятия, указав сумму в 100 триллионов рублей.