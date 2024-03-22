Стало известно о мощном ночном ударе по Украине Военкор Подоляка: Россия провела ракетный удар по Украине

Российские ВКС и ракетчики провели мощный удар по Украине в ночь на пятницу, 22 марта, сообщил военный корреспондент Юрий Подоляка в своем Telegram-канале. По его словам, отработка велась по целям на правом берегу страны. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Все началось около полуночи, когда с юга на территорию <...> правобережной Украины начали заходить одна за одной несколько групп «Гераней». <...> Они вскрывали систему ПВО противника, подготавливая основной удар, — написал Подоляка.

Затем, отмечает военкор, в воздух поднялись Ту-95МС в количестве 13 единиц и взяли курс на Каспийское море. Несколько бортов дали первый залп около 04:30 мск. После, в районе 05:05 мск, крымские «Искандеры» ударили по целям в Запорожской и Днепропетровской областях. В то же время были подняты несколько бортов Ту-22М3, а Ту-95МС дали второй залп Х-101.

Примерно в 05:30 крымские «Искандеры» дали второй залп по Кривому Рогу, а другая ракетная бригада из Белгородской области нанесла свой удар по выявленным целям противника в Харьковской области, — заявил журналист.

В этот же момент «Герани» после выполнения разведывательной функции стали бить по целям — аэродромам базирования авиации ВСУ, пояснил Подоляка. Около 05:50 мск произошел второй массированный удар ракетами по Харьковской области.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе произошло около 15 взрывов. При этом глава областной администрации Олег Синегубов оповестил о поражении в городе объекта критической инфраструктуры.