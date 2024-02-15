Стало известно о многомиллионном долге владельца Pegas Touristik SHOT: судебные приставы разыскивают владельца Pegas Touristik Акпынара

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что судебные приставы разыскивают владельца туристической фирмы Pegas Touristik Рамазана Акпынара. По его информации, Акпынар должен выплатить бывшему бизнес-партнеру 328 млн рублей.

Как передает канал, предприниматель Имран Назаров требует с владельца турфирмы деньги за профессиональные услуги, которые он ему оказывал в течение восьми лет. По данным SHOT, в августе 2023 года состоялся суд, который встал на сторону бизнесмена, однако Акпынар задолженность не погасил. Как пишет канал, в итоге владельцу Pegas Touristik запретили покидать Россию, пока он не выплатит 264 млн рублей долга и 63 млн рублей процентов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что судебные приставы ищут актера Игоря Петренко, известного зрителям по сериалам «Московские окна» и «Курсанты», за неуплату алиментов на двоих сыновей от бывшей жены Екатерины Климовой. Супруги развелись в 2014 году после 10 лет брака. По некоторым данным, сумма задолженности артиста составляет 9,2 млн рублей. Отмечалось, что Петренко не выплачивал алименты на 15-летнего Корнея и 17-летнего Матвея около года.