Стало известно о «многолетней» связи папы Франциска с украинскими нацистами

Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Глава Ватикана, папа римский Франциск известен своей «многолетней близостью» с украинским националистами, он хочет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане на съезде лидеров мировых религий, чтобы «отыграть» позиции на украинском фронте, передает «Царьград» со ссылкой на руководителя идеологического отдела телеканала Михаила Тюренкова. По его словам, Франциск хочет убедиться, что униатская Украинская греко-католическая церковь не будет ликвидирована по сценарию Львовского собора 1946 года.

Судя по тому, что весьма выгодный Ватикану проект украинского раскола с освобождением земель Юго-Западной Руси постепенно сворачивается, папа Франциск, известный своей многолетней близостью с украинскими националистами, пытается что-то «отыграть» на «украинском фронте». Вплоть до упреждения возможности повторения Львовского собора 1946 года, на котором униатская Украинская греко-католическая церковь была временно ликвидирована и воссоединена с Церковью Русской, — подчеркнул Тюренков.

По мнению эксперта, если на встрече духовных лидеров папа Франциск не «покается в русофобской и антиправославной деятельности», то любой поворот такого саммита «представляется рискованным». Тюренков считает, что беседа Франциска и Кирилла может обернуться репутационными потерями для последнего из-за консервативно настроенных верующих и духовенства.

Ранее папа римский Франциск и патриарх Московский и всея Руси Кирилл решили не проводить ранее запланированную встречу в Иерусалиме. Глава Римской католической церкви пояснил, что у неё может быть двусмысленный сигнал.