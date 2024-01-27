Стало известно о местонахождении второго выжившего пилота Falcon 10 «Известия»: пилот Falcon 10 Беляков находится в люберецкой реанимации

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Дмитрий Беляков

Один из пилотов потерпевшего крушение в Афганистане самолета Falcon 10 Дмитрий Беляков находится в реанимации, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник. При этом отмечается, что жизни 41-летнего летчика ничего не угрожает, однако врачи не дают конкретных прогнозов по его состоянию.

Как рассказал собеседник газеты, Беляков находится в Люберецкой областной больнице. К нему не пускают посетителей, добавил он.

Ранее в этот же день госпитализировали второго пилота самолета — Аркадия Грачева. Его отец рассказал, что у сына диагностирован перелом шейного позвонка со смещением. Пилот в настоящее время находится в больнице. В связи с этим расследование обстоятельств авиакатастрофы пока приостановлено.

Отец Грачева считает чудом то, что в авиакатастрофе в Афганистане выжили четыре человека. Он назвал их настоящими героями и подчеркнул, что переживает за второго летчика, обморозившего ноги. По словам мужчины, сразу после новости о крушении он подумал, что сына больше нет, но продолжал надеяться на лучшее.

20 января Falcon 10, вылетевший из Таиланда в РФ, пропал с радаров. Воздушное судно разбилось в горах Афганистана, два человека из шести находившихся на борту погибли. Выжившим пришлось долго выбираться через снег в направлении расположенной поблизости деревни. Жертвами авиакатастрофы стали супруги Евсюковы, которых экипаж должен был доставить в клинику в Россию.