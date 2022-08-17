Нутрицолог рассказала о свойствах квашеной капусты Нутрициолог Гильман сообщил, что квашеная капуста богата полезными для ЖТК пробиотиками

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Для здоровья кишечника следуют обратить внимание на квашеную капусту, сообщила «Газете.Ru» руководитель отдела нутрициологии биомедицинского холдинга «Атлас» Лиза Гильман. Она рассказала, что ферментированные продукты, как правило, поддерживают иммунную и пищеварительную системы, а ферменты, образующиеся в процессе брожения, облегчают усвоение витаминов и минералов.

В квашеной капусте образуются натуральные пробиотики, которые полезны для бактериального сообщества кишечника, называемого микробиотой. Эти бактерии выполняют множество полезных функций в организме — от расщепления пищи и клетчатки до регуляции аппетита и даже выработки некоторых витаминов, — сообщила Гильман.

По словам эксперта, ферментированные продукты, как правило, поддерживают иммунную и пищеварительную системы, а ферменты, образующиеся в процессе брожения, облегчают усвоение витаминов и минералов.

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