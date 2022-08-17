Для здоровья кишечника следуют обратить внимание на квашеную капусту, сообщила «Газете.Ru» руководитель отдела нутрициологии биомедицинского холдинга «Атлас» Лиза Гильман. Она рассказала, что ферментированные продукты, как правило, поддерживают иммунную и пищеварительную системы, а ферменты, образующиеся в процессе брожения, облегчают усвоение витаминов и минералов.
В квашеной капусте образуются натуральные пробиотики, которые полезны для бактериального сообщества кишечника, называемого микробиотой. Эти бактерии выполняют множество полезных функций в организме — от расщепления пищи и клетчатки до регуляции аппетита и даже выработки некоторых витаминов, — сообщила Гильман.
По словам эксперта, ферментированные продукты, как правило, поддерживают иммунную и пищеварительную системы, а ферменты, образующиеся в процессе брожения, облегчают усвоение витаминов и минералов.
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