Стало известно о крупных долгах бывшего мужа Бузовой StarHit: Риэлторы судятся с Дмитрием Тарасовым из-за долга в 205 тыс. рублей

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Дмитрий Тарасов

StarHit сообщает, что на бывшего супруга певицы Ольги Бузовой футболиста Дмитрия Тарасова подали в суд за неуплату 205 тыс. рублей риелторам после продажи четырехкомнатной московской квартиры в районе Тропарево. По информации издания, Преображенский районный суд вынес постановление о взыскании долга, из-за чего футболист пока не сможет выехать за рубеж.

Как сообщает StarHit, Тарасов заключил договор с риелторами по поиску покупателя на недвижимость, но продал жилье тайно, в обход посредника. Когда квартиру купили, спортсмен не оплатил работу риелторского агентства, в итоге компания отправила Тарасову досудебную претензию, но тот письмо проигнорировал. По данным издания, после риелторы обратились в суд и выиграли его, несмотря на то, что спортсмен подавал апелляцию, теперь Тарасов обязан уплатить риелторам 205 тыс. рублей.

Ранее Тарасов и модель Анастасия Костенко объявили, что ждут четвертого ребенка. О грядущем пополнении пара объявила в социальных сетях, опубликовав фотографии с семейной фотосессии, на которых Анастасия Костенко демонстрирует живот. Футболист в подписи к кадрам сообщил, что этот ребенок — не последний, и поблагодарил супругу. Позже стало известно, что у пары будет мальчик.

Костенко и Тарасов живут в браке с 2018 года и воспитывают троих детей — двух дочек и сына. Мальчик родился в октябре 2021 года. После третьей беременности модель решилась на пластическую операцию и сделала маммопластику.