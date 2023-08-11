Стало известно о коренном изменении отношения россиян к украинцам ФАДН: с начала СВО 85% россиян стали хуже относиться к украинцам, 15% — лучше

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

С начала специальной военной операции 85% граждан РФ заявили об ухудшении своего отношения к украинским соседям, 15% россиян отметили его улучшение, сообщил «Известиям» глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Он также рассказал о постоянном мониторинге состояния межнациональных отношений, который ведется на новых российских территориях, и о задачах агентства в этом регионе.

Среди граждан, отметивших изменение отношения к другим национальностям с момента начала СВО, превалирует мнение об ухудшении отношения к украинцам. В частности, 85% заявили, что стали относиться к ним хуже, а 15%, наоборот, отметили улучшения своего отношения, — сообщил Баринов.

Он отметил, что ФАДН занимается утверждением на уровне общественного сознания идеи этнической, культурной, исторической общности русского и украинского народов. По словам Баринова, данная задача решается успешно, несмотря на попытки негативного влияния извне.

Ранее сообщалось, что российские старшеклассники в новом учебном году будут изучать на уроках истории причины начала спецоперации на Украине. Соответствующие параграфы включены в учебник, разработанный помощником президента РФ Владимиром Мединским и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым. Учебник охватывает период с 1945 года до начала XXI века. Последняя глава под названием «Россия сегодня. Специальная военная операция» детально описывает события, которые стали причиной украинского кризиса и начала СВО.