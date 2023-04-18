Стало известно, о каком опасном заболевании может предупреждать онемение Терапевт Романенко назвала онемение одним из симптомов опухоли головного мозга

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Онемение конечностей может быть симптомом опасных заболеваний, в том числе оно может быть признаком опухоли головного мозга, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. В разговоре с «Москвой 24» она отметила, что онемение также может предупреждать о сахарном диабете и инфекционных заболеваниях.

При опухолевых процессах в головном мозге одним из симптомов также может быть онемение рук и ног. <...> При сахарном диабете развивается диабетическая нейропатия, то есть нервные волокна поражаются глюкозой. И это может вызывать онемение рук, ног, ощущение бегания мурашек, жжение, — уточнила терапевт.

По словам врача, при инфекциях вирусы поражают нервные волокна и вызывают болевые ощущения в конечностях и потерю чувствительности. Также онемение может проявляться при патологиях позвоночника или из-за неудобной позы во время сидения, так как нарушается нормальное функционирование волокон.

Врач-онколог Александр Сальков ранее предупредил, что рак может маскироваться под межреберную невралгию, из-за чего пациенту могут поставить неправильный диагноз. По его словам, невралгия характеризуется острой односторонней болью, и пациент может четко показать место ее локализации.