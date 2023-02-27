Стало известно, о каком опасном заболевании может предупреждать кашель Врач Карабиненко: кашель может быть связан с инфекцией, курением и приемом лекарств

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Кашель не всегда является признаком исключительно инфекционного заболевания. Он может предупреждать о более серьезных проблемах со здоровьем. Об этом радио Sputnik рассказал заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко.

По его словам, чаще всего кашель действительно бывает вызван инфекцией верних или нижних дыхательных путей и выступает в качестве реакции организма на разражение особых рецепторов. Кроме того, кашель может быть спровоцирован курением, особенно если привычке более пяти лет.

Курильщики начинают страдать кашлем спустя примерно пять лет. Как правило, они просыпаются утром и откашливаются, это называется «утренний туалет бронхов курильщика». Когда человек закуривает, кашель уменьшается, но это обманчивое состояние, — предупредил пуль монолог.

Однако в некоторых случаях кашель может свидетельствовать о хронической сердечной недостаточности и приближении отека легких, сердечной астме, развитии перикардита.

Врч предупредил, что при появлении кашля не следует заниматься самолечением, необходимо обратиться в поликлинику и пройти обследование.

Ранее врач общей практики Владимир Сибирский рассказал, что одним из быстрых и действенных способов избавиться от насморка является промывание носа солевыми растворами. Он рассказал, что можно использовать соленую или морскую воду, которая продается в аптеке. Также эффективным средством являются сосудосуживающие капли, но их нельзя применять дольше трех дней, чтобы не вызвать привыкание.