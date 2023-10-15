Стало известно, о какой должности чаще всего мечтают россияне Каждый третий житель России хочет быть начальником

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Каждый третий россиянин желает занимать руководящую должность, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие». В то же время, согласно результатам опроса, только 8% респондентов занимают управленческие посты.

Хотели бы стать начальниками 33% россиян в возрасте 18–65 лет. Уже занимают руководящие посты 8% респондентов. При этом 42% не хотели бы руководить другими людьми. У 6% россиян был опыт руководящей работы, и они не хотят его повторения. Каждый десятый затруднился ответить на этот вопрос, — говорится в исследовании.

Больше всего стремятся руководить подчиненными жители Москвы и Московской области, а также в Южном федеральном округе и на Дальнем Востоке, меньше других — в Сибири.

Среди важных черт у начальника 53% опрошенных отметили профессионализм и компетентность, 27% назвали честность и справедливость, 9% полагают, что главное в шефе — доброта и забота о подчиненных, менее популярными были варианты «умение признавать свои ошибки» и «строгость».

Большинство респондентов (43%) считают зарплату главным критерием в работе. Примерно каждый пятый россиянин считает самым главным отношения с коллективом, 16% больше всего ценят наличие свободного времени и гибкий график. Кроме того, главным на работе 14% опрошенных считают профессиональную самореализацию, 3% — карьеру, и 2% — служебный статус и должность.

Ранее юрист в области трудового права Олег Бабич рассказал, что россияне стали реже увольняться по собственному желанию. Он объяснил это сложившейся ситуацией, когда устроиться на хорошую и высокооплачиваемую должность стало труднее.