Стало известно о грядущем подорожании алкоголя в России Baza: в сентябре вино и коньяк могут подорожать на 4-5%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В скором времени в России могут подорожать вина и коньяк, сообщает Telegram-канал Baza. По его сведениям, уже в сентябре цены на них поднимутся на 4-5%.

Причины предстоящего подорожания алкоголя не связаны с геополитикой и западными санкциями в отношении России, отмечает канал. Цены на вино и коньяк вырастут из-за подорожания сопутствующей их производству продукции – бутылок, бумаги, пленок.

Отмечается, что цены на алкогольную продукцию приводят к спорам между производителями и ритейлерами. Первые уведомляют магазины о росте себестоимости продукции и намерении поднять отпускные цены. Те, в свою очередь, считают причину подорожания алкоголя необоснованной и требуют поставлять ранее оговоренные объемы по условленной цене.

Ранее эксперт по агробизнесу Анатолий Тихонов назвал причины подорожания мясной продукции. По его словам, к этому приводят нехватка рабочей силы, дефицит большегрузов, перестройка логистических коридоров, а также рост цен на энергоресурсы. Кроме того, на производителей давят проблемы с кормовыми добавками, которые в основном импортируются, заметил эксперт. Он предположил, что в ближайшее время ждать снижения цен на мясо не стоит.