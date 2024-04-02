Стало известно о готовности Блиновской пойти на мировую с налоговой Адвокат Сальникова: Блиновская готова подписать мировое соглашение с ФНС

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег, готова подписать мировое соглашение с Федеральной налоговой службой, сообщила Telegram-каналу SHOT ее адвокат Наталья Сальникова. По словам юриста, инфобизнесмен может заложить свою недвижимость, чтобы погасить все долги.

Мною неоднократно были направлены обращения в налоговый орган с просьбой провести совместные совещания по урегулированию вопросов задолженности, а также заключить мировое соглашение о порядке выплаты налога, о порядке передачи в залог того недвижимого имущества, которое есть у Елены [Блиновской]. <...> До настоящего момента никакого ответа нет, — сказала она.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба обязала блогера Елену Блиновскую уплатить около 227 млн рублей налогов за проведение ею «марафонов желаний». Представитель Блиновской заявил на заседании арбитражного суда Москвы, что налоговый орган считает марафон товаром, в то время как они считают его услугой психологического консультирования.

До этого руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что Блиновской грозит до 10 с половиной лет лишения свободы. Он объяснил, что при предъявлении обвинения по двум и более статьям Уголовного кодекса применяется назначение наказания по совокупности.