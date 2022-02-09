Владимира Жириновского госпитализировали в ЦКБ Москвы

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Федерация мигрантов выступила за квоты для детей иностранцев в российских школах. Как заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, такая практика поможет быстрее выучить язык и адаптироваться не только детям мигрантов, но и их родителям. Также он предложил ввести дошкольную подготовку для детей мигрантов, чтобы они быстрее могли выучить язык.

Если приходит ученик, который плохо говорит по-русски, он тянет вниз весь класс. Он просто не понимает, что говорит учитель. Не в том плане, что он какой-то глупый, просто ему не...