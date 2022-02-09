Владимира Жириновского госпитализировали в ЦКБ Москвы
Источник РИА Новости: Жириновский госпитализирован в Москве
Анна Акимова
Анна Акимова
14:01, 09 февраля 2022
Владимир ЖириновскийФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник. Сообщения о госпитализации политика появились накануне, но в партии их опровергли. Руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин ранее заявил, что Жириновский «чувствует себя хорошо и продолжает работать». При этом он не уточнил, откуда именно работает политик.
Да, он сейчас в ЦКБ, — сказал собеседник агентства, не уточнив, с каким диагнозом поступил политик.
ЦКБ находится в ведении управделами президента РФ, там агентству не стали комментировать информацию о госпитализации политика.
По данным Telegram-канала Mash, Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом, у него поражено 50–75% лёгких.
Ранее руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин прокомментировал сообщения о госпитализации политика. Он заявил, что глава ЛДПР прекрасно себя чувствует и продолжает работать.