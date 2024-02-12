Стало известно о госпитализации школьницы со съемок «Ералаша» SHOT: со съемок «Ералаша» госпитализировали девятилетнюю актрису

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Москве госпитализировали девятилетнюю девочку, находившуюся в киностудии Сергея Эйзенштейна на съемках «Ералаша». По данным источников канала, школьница зашла в гримерную, где наступила на пластиковую трубу отопления. Авторы SHOT утверждают, что труба переломилась, в результате чего из нее хлынул кипяток. Как сообщает Telegram-канал, ребенок получил ожоги, не представляющие угрозы для жизни.

Источники канала утверждают, что ребенок наступил на трубу случайно. По их данным, сотрудники киностудии сразу же вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую школьницу в детскую поликлинику № 11. В публикации отмечается, что ожоги были не сильными, сейчас актриса находится под наблюдением врачей.

Как сообщалось ранее, в Пушкиногорском районе Псковской области автобус с детьми, отправлявшимися на экскурсию в Псков, съехал в кювет. По данным МЧС России, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком, что стало причиной дорожно-транспортного происшествия. В результате инцидента пострадали не менее 12 человек, в том числе восемь детей. На месте ДТП работают 22 сотрудника МЧС и семь единиц спецтехники.