Стало известно о госпитализации актера из сериала «Высшая мера» Mash сообщил о госпитализации актера Владимира Новикова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Владимир Новиков

Telegram-канал Mash сообщил, что народного артиста России Владимира Новикова госпитализировали в Москве. По данным канала, 73-летний актер обратился за помощью из-за болей в сердце, одышки, отеков ног, резкого снижения слуха и общего ухудшения самочувствия.

Mash уточнил, что Новиков страдает рядом хронических заболеваний, но каких именно, не сообщается. Другие подробности о состоянии знаменитости не приводятся.

Артист сыграл в 58 картинах. Он также принимал участие в популярных сериалах «Высшая мера» и «Операция «Сатана». Известно, что Новиков со своей второй женой сыграл 15 свадеб: 14 раз пара разводилась и один раз венчалась.

Ранее Mash сообщил, что народному артисту РСФСР Василию Ливанову провели операцию по механическому удалению тромбов в артериях верхней конечности. Как отметили авторы, 89-летней звезде советских фильмов о Шерлоке Холмсе прописали кроворазжижающее средство и рекомендовали следить за своим состоянием, немедленно обращаясь за помощью в случае плохого самочувствия.

Telegram-канал SHOT до этого сообщил, что худрук Московского цирка Максим Никулин на Цветном бульваре экстренно обратился к врачам с сильными болями. По данным канала, 68-летний артист ночью вызвал скорую домой из-за резких болей в животе и обезвоживания.