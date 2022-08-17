Риелтор рассказал о будущем цен на недвижимость в России Риелтор Караваев предупредил о повышении цен на покупку и аренду жилья в России осенью

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Осенью в России стоимость аренды и покупки жилья может возрасти, заявил Lenta.ru специалист по вопросам недвижимости риелторской компании «Полезные люди» Роман Караваев. По его словам, повышение цен коснется как новостроек, так и вторичного жилья. Однако он отметил, что «радикальных скачков не будет» и количество продавцов «вторички», готовых предоставить скидки, будет только увеличиваться.

Я думаю, радикального скачка цен не будет. Количество продавцов вторичного жилья, готовых предоставить скидку в 20–25%, будет расти, особенно среди продавцов, которым нужно срочно продать жилье, — сказал эксперт.

Рост цен на новостройки, по мнению Караваева, будет заметнее, поскольку ожидаются льготные программы, а значит, и повышение спроса, за которым поднимается стоимость жилья. Он добавил, что владельцы вторичного жилья часто повышают ценники вслед за новостройками. При этом эксперт повторил, что серьезных взлетов быть не должно.

Факторами снижения цен на недвижимость Караваев назвал рост поддержки застройщиков и покупателей со стороны государства, а также модернизацию отечественных производителей стройматериалов.

Что касается аренды, то подорожание возможно уже в конце августа, заявил риелтор. По его словам, данная ситуация типична для сезона, поскольку многие возвращаются на учебу, работу. Он отметил, что скачок ожидается в 9–13%. Однако если спрос будет невысоким, цены вновь упадут, заключил Караваев.

Ранее экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин заявил NEWS.ru, что сейчас покупать квартиры и автомобили невыгодно: они переоценены. Но из-за снижения спроса на такие активы и сокращения доходов россиян цены в ближайшие полтора года тоже пойдут вниз, ожидает эксперт.