Стало известно о «богатствах» задержанного офицера Вертелецкого SHOT: задержанный офицер Вертелецкий владеет квартирой за 10 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что начальник департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны России Владимир Вертелецкий владеет квартирой в подмосковной Власихе. По данным канала, рыночная стоимость 60-метрового жилья оценивается в 10 млн рублей.

Кроме того, пишет SHOT, у Вертелецкого имеется автомобиль Audi Q7. Точная стоимость машины не указывается.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что Владимира Вертелецкого задержали. По данным Telegram-канала «Два майора», его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По данным канала, офицер получил авто и дом от бизнесмена, который был связан с реализацией гособоронзаказа, при этом имущество было оформлено на родственников Вертелецкого. Также сообщается, что военный «затянул» предпринимателя в госпоставки.

Также сало известно о задержании генерала, начальника ГУ связи ВС РФ Вадима Шамарина. По версии следствия, он получил взятку в 36 млн рублей от одного из предприятий за увеличение закупок для Минобороны России. По словам представителя СК РФ Светланы Петренко, генерал брал взятки с апреля 2016 года по октябрь 2023 года.