Стало известно, нужно ли пить антибиотики при гриппе Врач Шевко призвала отказаться от антибиотиков при лечении простуды и гриппа

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Россиянам следует отказаться от антибиотиков при лечении простуды и гриппа, посоветовала врач-терапевт Валерия Шевко. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что эти препараты направлены на уничтожение бактерий, а не вирусов, поэтому никак не повлияют на состояние человека. Врач отметила, что вирусные инфекции проходят сами, это доказано рядом клинических исследований.

Лечение антибиотиками не только не несет пользы, но и связано с потенциальными рисками как для организма, так и для человеческой популяции в целом. <...> Без лечения антибиотиками простуда проходит за семь дней, а с их использованием — за неделю, — уточнила специалист.

По словам терапевта, прием антибиотиков может спровоцировать диарею, псевдомембранозный колит, аллергические и кожные реакции. Шевко предупредила, что массовое и бесконтрольное применение таких препаратов способствует выработке сверхбактерий. Они устойчивы к современным лекарствам и распространяются между людьми. Из-за этого возникает антибиотикорезистентность, при которой врачи просто не могут предложить действенное лечение, пояснила специалист.

Иммунолог Николай Крючков ранее рассказал, что в этом году не выявили серьезных мутаций вируса гриппа, поэтому предстоящий сезон заболевания обещает быть значительно мягче прошлогоднего. Но, по его словам, вакцинироваться от гриппа по-прежнему необходимо.