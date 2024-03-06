Стало известно, насколько выросла зависимость россиян от кино и сериалов Lenta.ru: зависимость россиян от кино и сериалов выросла на 21%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зависимость жителей России от фильмов и сериалов выросла на 21%, свидетельствуют результаты исследования онлайн-кинотеатра, которые оказались в распоряжении Lenta.ru. Отмечается, что россияне стали тратить на просмотр телевизионных проектов в среднем 19 часов в месяц.

Согласно данным наблюдения, также в 2023 году на 23% вырос общий интернет-трафик видеосервисов, относительно показателя 2022 года. Рост популярности онлайн-кинотеатров пришелся на конец прошедшего года, поскольку тогда состоялись премьеры большого количества проектов, в том числе и популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

По данным исследования, из сериалов большинство граждан предпочитают драмы, а из фильмов — комедии. 51% посетителей платформ для просмотра кино — зрители от 25 до 35 лет, 23% — от 17 до 25 лет, еще 24% граждан являются пользователями платформ в возрасте от 34 до 45 лет.

Ранее ряд онлайн-кинотеатров назвал самые популярные фильмы и сериалы в России за январь 2024 года. В их число вошли: «Золотое дно», «Зимородок», «Нежность», «Трудные подростки», «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Недетское кино». Среди самых просматриваемых фильмов оказались: «По щучьему велению», «Чебурашка. Выходной», «Новогодний шеф», «Одна дома» и «Елки-10».