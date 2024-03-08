Стало известно, насколько в России выросли продажи военной литературы Продажи военно-патриотических книг в России выросли на 43%

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По итогам 2023 года в России вырос спрос на военно-патриотическую и историческую литературу, сообщили РБК ряд крупных издателей. В лидерах продаж книги «Искусство войны» и «Гибель империи. Российский урок».

Спрос на романы Ремарка увеличился почти на 80%. По данным «Эксмо», крупнейшего по количеству непериодических изданий, продажи книг, связанных с патриотизмом, историей и военным искусством, выросли год к году на 15% по числу проданных экземпляров и на 30% — в рублях. В издательстве АСТ тем временем отметили рост продаж военно-патриотической литературы для детей: за период с 2022 по 2023 год они поднялись на 78%. При этом в компаниях подчеркнули, что интерес к жанру пошел вверх после начала СВО.

Ранее стало известно, что книги классиков не будут запрещать в контексте пропаганды ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В издательской группе «Эксмо-АСТ» отметили, что разговоры о массовых снятиях с продажи можно считать скорее недоразумением, чем реальной угрозой. Перед этим маркетплейс «Мегамаркет» изъял из продажи на своей площадке романы, включенные в список, составленный участниками рынка в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ: перечень содержит более 250 наименований.