Стало известно, насколько тяжелая ситуация с рабочими руками ждет Россию Глава Федерации мигрантов: РФ будет терять до 1,8 млн человек на рынке труда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия каждый год будет терять до 1,8 млн человек на рынке труда в результате старения населения, заявил в беседе с NEWS.ru президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов. По его словам, даже если каждый второй пенсионер останется на работе, то сокращение составит 900 тысяч человек в год. Как отметил Коженов, это все равно большая цифра, учитывая результаты через 5–10 лет.

Росстат выдал цифру, что с этого года в результате старения населения и не очень хорошей демографии, так скажем, у нас на 2% будет сокращаться количество рабочих рук. Но даже если каждый второй пенсионер останется на работе, а другой каждый второй уйдет, то у нас трудовой ресурс оценивается в 90 млн человек. 2% — 1,8 млн человек, грубо говоря. Если каждый год на 1,8 млн человек — это много. Пусть каждый второй останется на работе — 900 тысяч человек каждый год, сокращение все равно большое через 5–10 лет, — высказался Коженов.

Он подчеркнул, что уже сейчас коммерсанты «бегают за работниками» и прилагают огромные усилия, чтобы те устроились. Кроме этого, как отметил глава Федерации мигрантов, Европа активно пошла в Среднюю Азию, в частности Корею, которая имеет «катастрофический» суммарный коэффициент рождаемости — 0,76.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что около 60–63% жителей страны возвращаются к работе после того, как оформили пенсию. По ее словам, значительная часть россиян фактически остается в экономике благодаря повышению пенсионного возраста.