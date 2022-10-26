Стало известно, насколько сократилось производство легковушек в РФ Росстат: производство легковых автомобилей в РФ сократилось на 3,8%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Производство легковых автомобилей в России в сентябре 2022 года сократилось на 3,8% с мая до 23,8 тысяч экземпляров, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат). Согласно статистике, падение выпуска легковушек в сентябре год к году составило 77,4%.

В течение лета производство автомашин в России росло: после майского обвала до отметки в 3,7 тысяч штук. В течение лета производство легковушек в на территории РФ росло — после майского обвала до отметки в 3,7 тысяч штук.

За период с января по сентябрь 2022 года в стране произвели 349 тысяч автомобилей, что в 2,9 раза (на 65,9%) меньше, чем за тот же временной отрезок 2021 года.

В сентябре текущего года на территории РФ выпустили 11,7 тысяч грузовиков.

Росстат также сообщает, что промышленное производство в сентябре 2022 года в России сократилось на 3,1% к сентябрю 2021 года. В сравнении с августом 2022 года, рост производственных показателей составил 0,5%. В целом в течение девяти месяцев 2022 года промышленное производство в России увеличилось на 0,4% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года.

Все четыре сектора промышленного производства, учитываемые при расчете индекса, показали снижение объемов производства в сравнении с сентябрем 2021 года, — сказано в заявлении Росстата.

Ранее стало известно, что немецкий концерн Mercedes-Benz заявил об уходе из России. На сайте фирмы опубликовано заявление, в котором говорится о продаже долей в российских дочерних компаниях холдингу «Автодом». Заключение сделки подтвердил Минпромторг РФ.