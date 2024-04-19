Стало известно, насколько подорожали авиабилеты в экономклассе в России Росстат сообщил о росте полетов в экономклассе в России на 25%

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Перелеты в России в экономклассе в среднем выросли на 25% по сравнению с показателями первой половины 2023 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на Росстат. Отмечается, что сейчас билет на 1000 км стоит 7015 рублей, в течение прошлого года цена держалась на уровне 6649 рублей.

Средняя стоимость полета по России в салоне самолета экономического класса в расчете на 1000 километров пути по итогам первого квартала 2024 года составила 7015 рублей. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ценовая планка в сильной степени зависит от региона. Например, перелеты из Комы в среднем увеличились на 42%, до 14 663 рублей, а из Пензенской области рост составил 4%, до 14 716 рублей. Самыми дешевыми оказались авиабилеты из Сахалина, с Чукотки и из Приморского края — 2345, 3838 и 3727 рублей соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге цены остановились на планке 8504 и 10 800 рублей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против авиакомпании S7 по статье о необоснованном установлении различных цен на один и тот же товар. ФАС установила, что S7 в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости.