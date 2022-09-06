Стало известно, насколько подорожает шенгенская виза для россиян Еврокомиссия: стоимость шенгенской визы для россиян вырастет с €35 до €80

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Стоимость шенгенской визы для россиян вырастет с €35 до €80, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии. Кроме того, максимальный срок изготовления въездного документа увеличится с 10 до 45 дней. Также будут действовать общие правила Визового кодекса.

Визовый сбор увеличится с €35 до €80 для всех заявителей. Стандартный срок для принятия консульствами решения по заявлениям на получение визы увеличится с 10 до 15 дней. Этот период может быть продлен максимум до 45 дней, — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, российские граждане должны будут предоставлять больше документов при подаче заявления на визу.

6 сентября Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. По словам еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Юханссон, решение о приостановке может заработать с понедельника, 12 сентября.

Ранее представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что факт наличия шенгенской визы может не гарантировать россиянам въезд в ЕС. Он отметил, что перед пересечением границы российский турист может пройти дополнительный контроль, помимо проверки наличия въездного документа.