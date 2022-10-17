Стало известно, на сколько подешевели авиабилеты в Турцию и Армению АТОР: авиабилеты в Турцию подешевели в семь раз, в Армению — в 30 раз

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Стамбул, Турция

Стоимость авиабилетов из России в Турцию снизилась в семь раз, а в Армению — в 30 раз по сравнению с показателями конца сентября, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). По состоянию на 26 сентября предложение билетов из Москвы в Ереван оценивалось в 380 тысяч рублей за человека в одну сторону. 26 октября можно улететь по этому направлению за 13 тысяч рублей. Стоимость сентябрьских билетов в Стамбул начиналась от 178,5 тысячи рублей, теперь она снизилась до 20 тысяч рублей.

26 сентября самое доступное по цене предложение авиабилетов из Москвы в Ереван оценивалось в 380 тыс. за человека в одну сторону. Билеты на 26 октября по этому направлению сейчас стоят от 13 тыс. руб. за человека в одну сторону на прямой рейс и от 12 тыс. за билет из Москвы со стыковкой в Сочи, — сказано в сообщении.

Билеты в Ташкент стоили от 322 тысяч рублей за человека в одну сторону. Сегодня на вылет 26 октября их можно купить за 18,6 тысячи рублей без багажа и за 24,5 тысячи рублей — с багажом. Из Москвы в Алма-Ату в ту же дату можно улететь за 19,6 тысячи рублей без багажа и за 22,2 тысячи рублей — с багажом. Перелет в Тбилиси обойдется в 22,4 тысячи рублей.

9 октября российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновила рейсы в столицу Шри-Ланки Коломбо. На первых порах полеты на Airbus A330 будут выполняться два раза в неделю.